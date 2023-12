Le PAGELLE di Empoli - Lazio: Gol-duouzi e Octopus Provedel

Tempo di lettura: 2 minuti

PAGELLE EMPOLI LAZIO - La Lazio festeggia Natale in anticipo. Lo fa al Carlo Castellani di Empoli, battendo i padroni di casa per 2-0. Decisive le reti, una per tempo, di Guendouzi e Zaccagni. Queste le loro pagelle, e quelle di tutti i calciatori biancocelesti, a firma del nostro Daniele Izzo.

Serie A: Empoli - Lazio, le pagelle dei biancocelesti

PROVEDEL 8 - Mandate una mail a Sam Raimi: non avrà più bisogno di provinare attori per il ruolo di Doctor Octopus. I suoi tentacoli arrivano ovunque. Per conferma chiedere a Cambiaghi.

MARUSIC 6 - Nell'ultimo compito in classe prima di Natale ritrova la sufficienza. Un bel regalo per chi ormai da tempo stazionava tra i peggiori.

PATRIC 6,5 - Ottanta minuti da capitano. Tiene dritta la barra della nave e conduce in porto la nave biancoceleste senza particolari problemi.

GILA 6,5 - Anche in una serata relativamente tranquilla, veste l'abito da sera. È puntuale e preciso sia nell'una che nell'altra fase.

LU. PELLEGRINI 6,5 - Con la titolarità sull'esterno sinistro vacante, Sarri potrebbe aver trovato il profilo giusto. Un bel regalo di Natale, per lui e la Lazio.

GUENDOUZI 8 - Chiamatelo "Gol-douzi". Pressa per due, corre per tre e ora segna pure. Lo scranno di Milinkovic ha un nuovo, legittimo, proprietario.

ROVELLA 6 - Guida la macchina in maniera spregiudicata. Tanto da rischiare più volte di tamponare gli avversari. Perciò Sarri lo richiama in panchina per evitare la doppia sanzione del vigile Marchetti.

(Dal 77' CATALDI sv - Un quarto d'ora di governo al posto di un Rovella stanco e ammonito)

LUIS ALBERTO 6 - "Luis Alberto e la maledizione della fascia". Non è il sequel di Pirati dei Caraibi, ma la triste realtà al Castellani. Giusto il tempo di sedere sul trono di Immobile che deve abdicare: anche per lui problema muscolare.

(Dal 25' KAMADA 6 - Più reattivo e volenteroso rispetto al recente passato. Rimane dentro la partita fino alla fine, facendo intravedere cose interessanti. Le note dolenti rimangono negli ultimi venti metri: deve essere più incisivo)

FELIPE ANDERSON 6 - Si accende ad intermittenza, come le luci di Natale sui balconi degli italiani.

(Dal 77' ISAKSEN sv - Strappa sempre e comunque. È mancato tanto nelle rotazioni di Sarri)

IMMOBILE 6 - Il compleanno per la trecentesima in Serie A finisce male. Un infortunio lo estromette dalla festa dopo appena venti minuti.

(Dal 22' CASTELLANOS 5,5 - Non è Immobile e si vede. Soprattutto quando si divora il gol del vantaggio solo davanti a Caprile)

ZACCAGNI 7 - Non c'è due senza tre. Ci deve provare a ripetizione per tornare a iscriversi al tabellino dei marcatori. Ma alla fine può urlare: "Missione compiuta!".

(Dal 77' PEDRO sv - L'esperienza dello spagnolo per governare l'ultimo quarto d'ora di gioco)

ALL. SARRI 6,5 - Ritrova la Lazio nella "sua" Empoli. In venti minuti perde Immobile e Luis Alberto, ma la squadra non demorde e torna a vincere in trasferta. Certo, dovrà mettere un bel regalo sotto l'albero di Provedel.

Daniele Izzo

@danieleizzo94