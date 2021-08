Empoli – Lazio: prezzi e modalità di vendita dei tagliandi

- Advertisement -

EMPOLI LAZIO COMUNICATO UFFICIALE – Era nell’aria, ora è ufficiale. La Lazio a Empoli potrà godere del supporto dei propri tifosi. Il settore riservato ai supporters biancocelesti è la ‘Curva Sud’, nell’ordine di 1550 posti. I biglietti saranno in vendita da domani su tutto il circuito Vivaticket al prezzo di €. 25,00. Di seguito il comunicato ufficiale diramato dalla società toscana.

Empoli – Lazio, le modalità di vendita del settore ospiti

“Il settore riservato ai sostenitori ospiti è quello di Curva Sud (disponibilità 1550 posti). I biglietti saranno in vendita al prezzo di €. 25,00 (Venticinque/00) su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità “Stampa a casa”, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli Fc https://empolicalcio.vivaticket.it/index.php (si raccomanda di non acquistare i tagliandi in circuiti o canali web alternativi).

La vendita dei biglietti per i sostenitori della Società S.S. Lazio inizierà mercoledì 18 agosto alle ore 15:30 e terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di venerdì 20 agosto pv. È pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si informa che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo, non sono previsti biglietti a tariffa ridotta e il giorno della gara non sarà possibile acquistare tagliandi per il Settore Curva Sud Ospiti“.

Modalità di accesso allo Stadio Castellani

“Per accedere a tutti i settori dello Stadio Carlo Castellani (come da d.l. 105 del 23/07/21) è necessario essere muniti di certificazione verde COVID 19 (green pass) e di mascherina di protezione individuale al seguito (i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19).

Chi può ottenere la Certificazione?

1) chi ha effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;

2) chi ha completato il ciclo vaccinale;

3) chi è risultato negativo ad un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;

4) chi è guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti”.