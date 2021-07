Euro 2020, Belgio-Italia: le pagelle dei quotidiani

- Advertisement -

EURO 2020 RASSEGNA STAMPA PAGELLE – Quarto di finale esaltante per l’Italia ad Euro2020, che batte il Belgio per 2-1. Dopo un avvio a ritmi altissimi dei Diavoli Rossi, gli azzurri crescono e si portano due volte in vantaggio con Barella e Insigne. Nel finale però Di Lorenzo commette un ingenuità sul giovanissimo Doku nella propria area che costa un calcio di rigore. Lukaku non sbaglia dal dischetto. Nella ripresa ci prova il Belgio ma la Nazionale di Roberto Mancini si aggiudica il match. Ecco le pagelle dei maggiori quotidiani nazionali.

Belgio-Italia, le pagelle dei quotidiani

CORRIERE DELLO SPORT

Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 6,5, Bonucci 7,5, Chiellini 8, Spinazzola 7,5, Emerson (35′ st) SV, Barella 7,5, Jorginho 7,5, Verratti 7, Cristante (29′ st) 6,5, Chiesa 6,5, Toloi (45′ st) SV, Immobile 5, Belotti (30′ st) 6, Insigne 7,5, Berardi (35′ st) SV, Mancini 8,5.

GAZZETTA DELLO SPORT

Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 5,5, Bonucci 7, Chiellini 8, Spinazzola 8, Emerson (35′ st) SV, Barella 7,5, Jorginho 8, Verratti 8, Cristante (29′ st) 6, Chiesa 6,5, Toloi (45′ st) SV, Immobile 5, Belotti (30′ st) 6, Insigne 8, Berardi (35′ st) 6, Mancini 8.

Donnarumma 7,5, Di Lorenzo 6,5, Bonucci 7, Chiellini 7.5, Spinazzola 7, Emerson (35′ st) SV, Barella 8, Jorginho 7.5, Verratti 7, Cristante 6 (29′ st) 6, Chiesa 7, Toloi (45′ st) SV, Immobile 5, Belotti (30′ st) 6, Insigne 8, Berardi (35′ st), Mancini 9.