Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA EUROPA LEAGUE CORONAVIRUS – Continuano gli intoppi causati dal coronavirus. Ora non è solo la Serie A ad essere interessata da questo problema. Dopo il primo rinvio in Premier League, anche l’Europa League è a serio rischio. La Roma infatti, che sarebbe dovuta partire oggi per Siviglia in vista della gara di domani, non è stata autorizzata a spostarsi dalle autorità locali. A comunicarlo è stata la stessa società giallorossa tramite il proprio profilo twitter.

Il comunicato della Roma

L’#ASRoma non andrà in Spagna per il match di Europa League contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA pic.twitter.com/oWB5mGUKWA — AS Roma (@OfficialASRoma) March 11, 2020

