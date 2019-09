EURORIVALI CELTIC – Dopo il Rennes – nella gara in programma il prossimo 3 ottobre – sarà il Celtic il prossimo avversario della Lazio in Europa League. Ieri, gli scozzesi se la sono vista con l’Hibernian penultima in classifica, e si sono dovuti accontentare solo di un pareggio. L’autorete al 24esimo di Kristoffer Ajer regala il vantaggio ai padroni di casa, raggiunti poi grazie al gol di Christie che sancisce il pareggio. Il Celtic dunque fallisce la settima vittoria consecutiva su sette gare disputate, ma continua a restare in testa alla classifica a quota 19 punti.