SPAL SEMPLICI – Dopo il match perso contro la Juventus, l’allenatore della Spal Leonardo Semplici è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare anche di Manuel Lazzari, ex estense ora in forza alla Lazio.

Su Lazzari

“L’anno scorso avevamo un impianto di gioco che andava avanti da qualche anno, Lazzari e Fares erano fondamentali per noi. Oggi siamo pieni di esordienti e serve del tempo per sbagliare, è un percorso difficile, dobbiamo trovare equilibrio: stabilità in fase difensiva e spregiudicatezza in avanti come ci permettevano di fare gli esterni la passata stagione. Come sostituire Lazzari? Stiamo provando altri sistemi di gioco, piano piano valuteremo cosa fare, dobbiamo rimboccarci le maniche”.