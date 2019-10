PEZZELLA FIORENTINA LAZIO – Domenica sera, la Lazio affronterà la Fiorentina nel posticipo valido per l’ottava giornata di Serie A. Il difensore dei viola, Pezzella ha parlato così dei biancocelesti ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole.

Immobile

“Sappiamo che giocatore è Immobile, lo ha dimostrato in questi anni con i gol. Proveremo a fermarlo, del resto di giocatori così forti nel campionato italiano ce ne sono tanti”.

Correa

“E’ un grande giocatore, in un momento di forma importante. Ha rinnovato da poco con la Lazio e questo dimostra anche la fiducia che il club ripone in lui. Si è meritato tutto questo grazie alle prestazioni in campo. E’ una brava persona, ma dentro al campo non ci sono amici. Proveremo a fermare anche lui”.