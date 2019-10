GARLASCHELLI LAZIO – Dieci anni con l’aquila sul petto e un traguardo storico indimenticabile. Renzo Garlaschelli ha vinto lo Scudetto del 1974, contribuendo con dieci gol al raggiungimento dell’obiettivo. In biancoceleste dal 1972 al 1982, vanta in totale 276 presenze e 64 reti. L’ex campione è intervenuto ai microfoni del canale tematico del club per analizzare il big match di sabato pomeriggio tra Lazio e Atalanta.

Lazio Atalanta

“L’assenza di Zapata è sicuramente una buona notizia per la Lazio, Duvan è un centravanti sempre difficile da marcare. L’Atalanta è una squadra insidiosa, che corre molto e non ha paura di andare sotto. Possono essere attaccati con ripartenze improvvise e veloci, possono soffrire in questo modo. La Lazio ha qualità ma non basta, se non corri non vinci. Immobile non si può discutere, lo scorso anno è stato sfortunato mentre ora è partito alla grande. Può sicuramente battere tanti record nella storia biancoceleste, in prospettiva può superare anche il gol fatti da Piola con la Lazio”.