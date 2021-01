Tempo di lettura: < 1 minuto

GENOA LAZIO TIFOSI – La Lazio riparte da Marassi per inaugurare il 2021. Per la squadra di Inzaghi sarà una gara importante per recuperare posizioni in classifica. Proprio nello stadio ligure c’è stata l’ultima apparizione dei tifosi biancocelesti prima del lockdown lo scorso 23 febbraio. Quel giorno la partita si disputò alle 12.30 davanti a quasi 5 mila tifosi romani. La Lazio vinse 3-2 con il gol di Marusic, raddoppio di Immobile e tris di Cataldi su punizione (per il Genoa Cassata e Criscito su rigore). I supporters capitolini hanno appoggiato per tutti i 90′ i propri beniamini con cori e canti da Marassi alla stazione di Brignole. In quel periodo la banda di Inzaghi stava lottando per il titolo e il dodicesimo uomo in campo era il tifo laziale. Purtroppo poi con la pandemia gli stadi si sono svuotati, ma la speranza è che con il nuovo anno si possa tornare sugli spalti.

