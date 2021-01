Tempo di lettura: < 1 minuto

DAL PINO SERIE A INTERVISTA STADI – Il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, è intervenuto sulla possibilità di riaprire gli stadi e sulla possibilità di far accedere i cittadini vaccinati. Queste le sue parole ai microfoni di Sabato Sport su Rai Radio 1.

Serie A, l’intervista di Dal Pino: riapertura degli stadi

“Penso che si debba far andare allo stadio i cittadini vaccinati. La riapertura degli stadi dipende dal Governo. Io lamento ancora il fatto che la Serie A abbia presentato già alcuni mesi fa al Governo un lavoro di 300 pagine per poter portare allo stadio in totale sicurezza il pubblico, circa il 20-30 per cento della capienza degli impianti, e non abbia mai avuto neanche una chiamata, un’interlocuzione diretta dal Governo. Credo che nessun settore abbia fatto un lavoro così dettagliato a livello di sicurezza per garantire che gli eventi possano avvenire senza rischi, ma non abbiamo mai ricevuto neanche un commento su questo, come su altre cose” – ha aggiunto Dal Pino – “Non possiamo fare altro che adeguarci e aspettare il momento giusto nel rispetto delle normative sanitarie a protezione del nostro pubblico. Vaccini per gli atleti? Dipenderà dalle decisioni del Governo: non entro nel merito della discussione”

