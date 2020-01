Tempo di lettura: < 1 minuto

ROMA LAZIO SERIE A – Siamo solo a fine gennaio, ma il weekend di Serie A che ci apprestiamo a vivere potrebbe essere decisivo per il proseguimento della stagione. Domani sarà il giorno del derby della capitale, una partita che rappresenta un crocevia importante per gli obiettivi della Lazio.

Lazio, obiettivo 12 vittorie

Come riportano i dati Opta, con una vittoria la Lazio raggiungerebbe le 12 vittorie di fila in campionato. La storia dice che chi ha conquistato questo traguardo, poi a fine stagione ha vinto lo scudetto. E’ già successo in quattro occasioni: l’Inter nel 2006-07, e la Juventus (2013-14, 2015-16, 2016-17). Un successo contro la Roma, poi, permetterebbe alla Lazio di guardare con più tranquillità alla lotta Champions: +10 sui giallorossi, con un match da recuperare. Allora sì che gli orizzonti potrebbero cambiare.

