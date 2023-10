Inghilterra-Italia, minuto di silenzio per l'attentato a Bruxelles

Tempo di lettura: < 1 minuto

INGHILTERRA ITALIA MINUTO SILENZIO - La UEFA ha reso nota, attraverso un comunicato ufficiale, la decisione di osservare su tutti i campi (compreso Wembley, palcoscenico di Inghilterra-Italia) un minuto di silenzio in ricordo delle vittime dell'attentato di Bruxelles.

Minuto di silenzio in Inghilterra-Italia, il comunicato della UEFA

Di seguito la comunicazione ufficiale della UEFA: "Stasera in tutte le partite di qualificazione a UEFA EURO 2024 verrà osservato un momento di silenzio, in ricordo delle due vittime dell’attentato terroristico di ieri a Bruxelles, in occasione della sfida tra Belgio e Svezia".