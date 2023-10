Inghilterra-Italia 3-1: troppo forti i padroni di casa

Tempo di lettura: < 1 minuto

INGHILTERRA ITALIA QUALIFICAZIONI EURO 2024- L'Italia cade a Wembley. Gioca una partita gagliarda e dignitosa, ma cade sotto i colpi di un avversario oggettivamente più forte. L'Inghilterra, che era andata in svantaggio in virtù del gol di Scamacca, ribalta la partita e si qualifica all'Europeo. Ora Spalletti non può sbagliare con la Macedonia (sempre loro?!): la strada delle qualificazioni a Euro 2024 è complicata.

Inghilterra - Italia , il tabellino della partita delle qualificazioni a Euro 2024

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (18' st Guehi), Maguire, Trippier; Phillips (25' st Henderson), Rice; Rashford, Bellingham (40' st Grealish), Foden; Kane.

A disp.: Ramsdale, Johnstone, Alexander-Arnold, Colwill, Tomori, Gallagher, Maddison, Bowen, Nketiah.

All.: Southgate

Italia (4-3-3): Donnraumma; Di Lorenzo, Scalvini, Acerbi (18' st Bastoni), Udogie (18' st Dimarco); Barella, Cristante, Frattesi; Berardi (33' st Raspadori), Scamacca (18' st Kean), El Shaarawy (42' st Orsolini).

A disp.: Vicario, Meret, Mancini, Gatti, Darmian, Locatelli, Bonaventura.

All.: Spalletti

NOTE

Arbitro: Turpin

Marcatori: 15' Scamacca (Ita), 32', 32' st rig. Kane (Ing), 12' st Rashford (Ing)

Ammoniti: Phillips (Ing), Udogie, Di Lorenzo, Scalvini (Ita)