Gaza, colpito un ospedale: ci sarebbero 500 vittime

GAZA GUERRA ISRAELE HAMAS- Notizie terribili quelle che arrivano dalla striscia di Gaza e che in Italia rimbalzano su quasi tutti i media. Secondo quanto riportato da ANSA, un ospedale sarebbe stato colpito e, sotto le macerie, ci sarebbero oltre 500 civili palestinesi. Hamas non ha esitato ad affermare che a colpire il nosocomio sia stato Israele che, dal canto suo, "indaga" ma non conferma.

Israele - Hamas : la guerra a Gaza nella quale perdono tutti

La notizia era trapelata grazie al Guardian e Al Jazira. Un raid israeliano avrebbe colpito l'Al-Alhi Arabi Baptist Hospital di Gaza City, causando centinaia di vittime. In gran parte donne e bambini, sempre secondo i media locali. Ci sarebbero, sotto le macerie ancora fumanti, oltre 600 tra corpi e sopravvissuti. Nell'ospedale, infatti, avrebbero cercato rifugio e salvezza numerose famiglie della zona.

Abu Mazen, presidente palestinese, ha dichiarato 3 giorni di lutto.

Dal canto suo l'esercito israeliano, contattato dai media, ha riferito che l'esplosione sarebbe dovuta a un ordigno di Hamas esploso prima di essere lanciato.

Quello che è certo è che la guerra tra Hamas e Israele sta trascinando nel baratro un territorio già lungamente martoriato da sofferenze e povertà. Gaza sembra non aver diritto alla pace e quanto successo in serata è l'ennesima dimostrazione che a uscire sconfitti non sono né Israele né l'associazione paramilitare di Hamas, quanto l'umanità stessa.

La redazione tutta di Lazionews.eu si unisce al cordoglio della popolazione colpita, auspicando una soluzione a un conflitto buio e terribile.

Martino Cardani