Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO INZAGHI SERIE A – Il campionato della Lazio riparte dalla sfida al Crotone. Dopo la sosta per le Nazionali, la formazione biancoceleste è attesa dalla squadra ultima in classifica nell’ottava giornata di Serie A. Mister Simone Inzaghi è a caccia della seconda vittoria consecutiva in trasferta dopo Torino e del quarto risultato utile di fila. L’undici capitolino, fermo a quota 11 punti, ha bisogno di fare bottino pieno per riavvicinarsi alle posizioni di vertice.

Lazio, Inzaghi vicino ai 300 punti in Serie A

Ma c’è di più. Mister Simone Inzaghi potrebbe tagliare a Crotone l’ennesimo traguardo della sua avventura sulla panchina biancoceleste. Al tecnico, infatti, manca solo un passo per raggiungere i 300 punti in Serie A. Al momento lo storico recita 299 in 165 panchine, frutto di 89 vittorie e 32 pareggi. L’obiettivo è a portata di mano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.