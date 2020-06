Tempo di lettura: 2 minuti

INZAGHI CONFERENZA STAMPA – Si ricomincia. La Lazio domani sera scenderà in campo contro l’Atalanta, avversaria ostica ma banco di prova importante per permettere a Inzaghi di valutare le condizioni dei suoi. Dopo il lunghissimo stop, i biancocelesti sono chiamati a ridare battaglia alla Juventus che ieri sera battendo il Bologna ha allungato in cima alla classifica. Il tecnico della Lazio, come da tradizione, ha parlato in conferenza stampa. Ecco cos’ha detto.

Stato d’animo

“Abbiamo voglia di ripartire. Ci siamo lasciati alle spalle un momento difficile, ma adesso voglia ricominciare a giocare. Ci saranno delle difficoltà dopo lo stop. Tutti andremo incontro a infortuni, probabilmente, ma l’abbiamo messo in conto. Tutte le squadra hanno avuto problemi in questi mesi. Noi ci siamo preparati bene ma, a parte la gara contro la Ternana, non ci siamo misurati in altre amichevoli per capire le nostre condizioni. I miei ragazzi sono fiduciosi per la gara di domani contro l’Atalanta.”

Luiz Felipe, Marusic, Leiva

“Leiva, Lulic, Marusic e Ramos non ci sarano domani. Anche Raul Moro sarà assente. Adam proveremo a recuperarlo per la Fiorentina. Sono pedine importanti ma ho grande fiducia negli altri ragazzi. Lulic probabilmente rientrerà per la prossima stagione. Leiva continua ad avere fastidi che non gli permettono di allenarsi bene, per cui preferiamo non affrettare il recupero.”

Il carattere della Lazio

“Sicuramente il carattere deve restare una chiave importante della nostra mentalità. Per vincere trofei e creare problemi alla Juventus bisogna avere quello spirito e faremo di tutto per non perderlo in questa ultima parte di stagione.”

La ripresa

“Sarà un campionato particolare adesso perché ci sono 12 partite in 40 giorni. Nessuno sa cosa ci aspetta.”

Le condizioni della Lazio

“Abbiamo fatto una preparazione ad hoc per queste 12 gare di campionato. Ci saranno sicuramente delle problematiche che, però, riguarderanno tutte le squadre di Serie A.”

Il lockdown

“Abbiamo passato dei momenti difficili. Ho i miei genitori a Piacenza che è stata una delle città più colpite d’Italia, quindi c’è stata molta apprensione da parte mia. Il Covid era una priorità rispetto al calcio.”

L’Atalanta

“Stanno facendo bene da anni. Squadra organizzata che ha delle qualità importanti, ma i miei ragazzi sono pronti. Sanno a cosa andranno incontro.”

