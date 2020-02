Tempo di lettura: 2 minuti

PARMA LAZIO INTERVISTA – La vetta della classifica non è più solo un sogno. La Lazio batte il Parma per 1 a 0 si porta a ridosso della Juventus capolista. I biancocelesti distano dalla cima solo un punto e con i 3 punti di oggi scavalcano l’Inter impegnata nel derby di Milano alle 20:45. Caicedo di nuovo fondamentale per le aquile, infatti grazie a un suo gol la Lazio espugna il Tardini e conquista l’intera posta in palio. Al fischio finale, Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa davanti ai numerosi giornalisti. Ecco le sue parole.

Il secondo posto in classifica

“La classifica dice che siamo secondi ma i ragazzi si sono meritati quella posizione. L’unico neo della gara di oggi è di non averla chiusa con un secondo gol.”

Lazio all’altezza delle grandi

“Stiamo tenendo il passo di Inter e Juventus. Se non ci fossero loro saremmo primi. Siamo all’altezza di giocare contro tutti.”

I meriti di chi subentra in corsa

“Dobbiamo continuare queste ottime prestazioni. Non guardo la classifica, guardo come giochiamo per migliorare di volta in volta. Già mercoledì contro il Verona avevo ottime sensazioni. Temevo la partita contro il Parma perché sono molto fisici e noi eravamo in emergenza. Se quando mancano 4 titolari la squadra non ne risente, significa che il mio staff riesce a mantenere tutti i giocatori in ottima forma.”

Lo spirito di gruppo

“La compattezza ci ha portato a fare così tanti punti. Tra di noi stiamo bene, questo è il segreto di questi risultati. Per come si allena Lukaku meriterebbe di giocare così come Vavro e Adekanye. Tutta la rosa meriterebbe di giocare! Nota di merito anche per i tifosi che ci seguono in massa e non ci fanno mai sentire soli.”

La condizione ottimale della difesa

“Patric, Ramos e Acerbi hanno giocato benissimo. Radu non sbaglia mai una partita. Vavro anche si sta allenando benissimo. Merito di tutti i portieri.”

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.