ALESSANDRO LUCARELLI PARMA LAZIO – Continuano le polemiche al termine del match tra Parma e Lazio. Alessandro Lucarelli, il team manager dei gialloblu è intervenuto al termine del match ai microfoni di Sky Sport

L’errore arbitrale

“La posizione del Parma è di grande dispiacere perché decisa da alcuni errori delll’arbitro e di Banti al VAR, perché tutti abbiamo visto che c’erano due rigori per noi. Vogliamo capire il perché del mancato intervento del VAR. L’arbitro può anche non aver visto, ma deve essere richiamato dalla sala VAR. Non abbiamo parlato con nessuno, ma non dobbiamo avere ulteriori conferme. “

Il ruolo del VAR

“Noi se siamo al 7° posto cerchiamo comunque di fare bene fino a fine campionato. Non capisco perché ci debba essere intralciato il cammino. Non dobbiamo essere penalizzati, non vogliamo fermarci. Sbagliamo con i nostri errori, ma vogliamo che il regolamento sia rispettato”.

L’Europa e la salvezza

“L’obiettivo deve essere la salvezza, stasera poteva essere un’occasione per avvicinarsi ma purtroppo non è successo”.

