LAZIO INZAGHI – C’è da ritrovare unità nello spogliatoio dopo qualche piccolo episodio di nervosismo. E allora, mister Inzaghi ha deciso di anticipare la tradizionale grigliata di fine anno. Un gesto di distensione per ribadire i concetti della sua gestione e un confronto con i senatori Lulic e Radu, come riporta il Corriere dello Sport.

Le parole del tecnico

“Niente musi lunghi, ragazzi. Lo ribadisco, per me siete tutti uguali, le scelte le faccio io e devono essere accettate. Gioca chi sta meglio e questo deve stare bene a tutti. Ora ripartiamo con forza, serenità e convinzione”. Questo sarebbe stato il discorso, breve e conciso, del mister biancoceleste per dare la carica ai suoi ragazzi in vista di un’altra settimana di fuoco.