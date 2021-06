Italia-Austria, Chiesa: “Sul gol sono stato bravo a rimanere calmo. Loro sono una squadra molto fisica”

- Advertisement -

ITALIA AUSTRIA EURO2020 – Dopo i gironi, è arrivato anche l’ottavo di finale di Euro2020 tra Italia e Austria. La gara si è conclusa sul risultato di 2-1 nei supplementari. A trionfare, quindi, sono stati gli azzurriche ora attendono di conoscere la vincente tra Belgio e Portogallo. Al termine del match è intervenuto, ai microfoni di Sky Sport, uno dei protagonisti Federico Chiesa.

Italia-Austria, l’intervista di Chiesa nel post partita

“Non è mai tardi per entrare ed essere decisivo, soprattutto per un torneo così. Questo è merito soprattutto dell’allenatore che ci tiene sempre tutti sul pezzo. Come dice il mister non ci sono 11, ma 26 titolari”.

La difficoltà

“Nel gol sono stato bravo a stare calmo, perché a volte vuoi strafare. Nel secondo tempo abbiamo sofferto, l’Austria ha dei giocatori importanti ed ha avuto anche tanto possesso palla. Alla fine abbiamo meritato di passare”.