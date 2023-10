Italia - Malta 4-0, vittoria schiacciante degli azzurri: il tabellino

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA MALTA TABELLINO - L'Italia è scesa in campo contro il Malta per il match valido per le qualificazioni di Euro 2024. Gli Azzurri vincono per 4-0 con gol di Bonaventura, doppietta di Berardi e gol di Frattesi contro la squadra di Marcolini. Ecco il tabellino del match

Italia - Malta, il tabellino del match

Italia (4-3-3) – Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco (79′ Udogie); Barella (65′ Frattesi), Locatelli, Bonaventura (86′ Biraghi); Berardi (65′ Orsolini), Raspadori, Kean (79′ Scamacca). All. Spalletti.

Malta (5-3-2) – Bonello, J.Mbong, Apap, Pepe, Z.Muscat, Camenzuli; Guillaumier, Kristensen, Yankam (84′ Nwoko); Montebello (55′ Satariano), P.Mbong. All. Marcolini.

Marcatori: 23′ Bonaventura, 45′ Berardi, 65′ Berardi; 90+3' Frattesi

Arbitro: Strukan

Ammoniti: Mbong