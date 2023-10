Italia - Malta, le formazioni ufficiali: nessun laziale in campo

Tempo di lettura: < 1 minuto

ITALIA MALTA PROBABILI FORMAZIONI - Nonostante la difficile situazione per la Nazionale Italiana, ancora in subbuglio per i casi di calcioscommesse, l'Italia scende in campo questa sera alle 20:45 contro il Malta, gara valida per le qualificazioni di Euro 2024. Ecco le formazioni ufficiali.

Italia - Malta, le probabili formazioni

Italia (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Locatelli, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Kean. Ct: Luciano Spalletti.

Malta (3-5-2) : Bonello; Attard, Pepe, Muscat; Mbong, Guillaumier, Kristense, Yankam, Camenzuli; Nwoko, Montebello. Ct: Marcolini