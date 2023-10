Tempo di lettura: < 1 minuto

OCCHIO AL FISCHIETTO ITALIA MALTA - La Serie A si ferma per dare spazio alle Nazionali. L'Italia scenderà in campo sabato 14 ottobre alle 20:45 allo stadio San Nicola contro Malta per le qualificazioni di Euro 2024. Ecco la squadra arbitrale

Italia - Malta, la squadra arbitrale

Arbitro: Sig. Duje Strukan

Assistenti: Bojan Zobenica e Alen Jakšić

Quarto uomo: Fran Jović