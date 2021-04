Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A – La corsa alla prossima Champions League è quanto mai agguerrita. La classifica dal secondo al sesto posto passa per una manciata di punti e la Lazio, reduce dalla vittoria contro il Milan, fa parte di quel gruppo di testa lanciato nello sprint finale. Di questo ha parlato Jacobelli, direttore di Tuttosport, ai microfoni di TMWradio.

Progetti Lazio e Atalanta

“Champions? Napoli e Atalanta sono quelle più in forma. Per Juve e Milan non qualificarsi significherebbe ridimensionarsi. 5 partite da disputare possono riservare sorprese da ogni angolo. Gasperini ha prolungato fino al 2023, anche Inzaghi alla Lazio è prossimo al rinnovo. Sono entrambi alla quinta stagione, la continuità di gestione è alla base dei risultati ottenuti da queste due squadre”.

