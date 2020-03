Tempo di lettura: < 1 minuto

CORONAVIRUS EMERGENZA SERIE A – Da ieri sera sono aumentati i controlli in tutte le società di Serie A per prevenire il contagio del coronavirus. A far scattare l’allarme è stata la notizia relativa alla positività del difensore della Juventus Daniele Rugani. Quest’oggi, inoltre, si è verificato un secondo caso che ha colpito l’attaccante Manolo Gabbiadini, di proprietà della Sampdoria.

Juventus, isolamento volontario per 121 persone

La Juventus ha comunicato che sono attive le misure di sicurezza stabilite dalle autorità sanitarie. Sono ben 121 le persone tra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti della società che stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.