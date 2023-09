Juventus - Lazio, dove vedere il match in Tv e in streaming

Tempo di lettura: < 1 minuto

JUVENTUS LAZIO DOVE VEDERE - Rivitalizzata dal successo di Napoli, la Lazio si presenta all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus, reduce dalla vittoria a Empoli per 2-0. Il big match tra le due compagini si terrà sabato 16 settembre alle 15:00. Andiamo a scoprire dove sarà possibile seguire la gara valida per la quarta giornata di Serie A.

Juventus - Lazio, dove vedere l'incontro

Juventus - Lazio sarà disponibile sulla piattaforma streaming DAZN, sia in diretta che on demand.