Tempo di lettura: 2 minuti

CONFERENZA SARRI LAZIO JUVENTUS – Domani sera allo Stadio Olimpico di Roma, andrà in scena l’anticipo della 15esima giornata Lazio-Juventus. Il tecnico dei bianconeri Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match, per presentare la gara. Queste le sue parole.

Difficoltà

“Noi abbiamo più difficoltà ad approcciare un match di campionato dopo uno di Champions, è un’ipotesi, ma vedendo gli allenamenti sono fiducioso, poi come sempre il campo risponde”.

Il match

“I punti sono tutti importanti, le partite hanno tutte la stessa importanza. Capisco che a livello giornalistico certe partite hanno più importanza, ma adesso non sono ancora decisive. Sicuramente è un turno importante come gli altri, un turno difficile e sono punti pesanti”.

Bernardeschi

“Bernardeschi è estremamente sensibile, lo si nota dalla differenza di sicurezza che mostra in trasferta dalle partite in casa. Questa cosa gli sta un po’ pesando addosso. Per noi è un giocatore importante, il mio compito è accompagnarlo più che farlo riposare”.

Emre Can

“Emre Can ha fatto delle apparizioni, non è stato escluso da tutto. Dal punto di vista morale gli ha pesato l’assenza in Champions, ma sa che se fa bene in campionato verrà tenuto in considerazione. La perdita di Khedira è importante, la situazione del ginocchio stava peggiorando e negli ultimi giorni era peggiorata in maniera non normale, certe . Non ci rimane che crescere e far salire il rendimento degli altri”

Lazio

“La Lazio è una squadra, forte, al di là dell’aspetto tattico ha grande qualità, è una squadra che è la migliore per passaggi filtranti in area. Una squadra estremamente pericolosa e che va tenuta lontana dalla nostra area. Dobbiamo cercare di limitare i vantaggi degli avversari e sfruttare i difetti, chiaro che sia una partita difficile”.

Rabiot

“Non sono contento della situazione. Rabiot sta meglio e sembra stia uscendo nella condizione in cui si trovava. È stato fermo 15 giorni e deve ritrovare la condizione”

Approccio Lazio

“L’approccio penso sarà violento il loro, vengono da sei vittorie consecutive, sicuramente da parte loro mi aspetto un impatto violento e determinato, ci sarà da reggere questo impatto e tenerli non vicini alla nostra area, se sta negli ultimi 25 metri è pericolosissima”.

Douglas Costa

“Senza Douglas Costa è diffiile pensare al tridente, in momento di grazia di Dybala è un altro motivo per cui scegliamo il trequartista. Ci risulta difficile giocare con i tre attaccanti adesso per le caratteristiche che hanno”

Bentancur

“Bentancur sta diventando importante perché abbina qualità e fisico e ha dei numeri impressionate, la sensazione è che possa crescere ancora e penso sia destinato ad una carriera importantissima. Se riesce a supplire al fatto che non segna molto probabilmente il futuro sarebbe molto importanza”.

Lotta scudetto

“La Lazio ha fatto 18 punti nelle ultime sei partite, in questo momento è una squadra capace di inserirsi nella lotta scudetto”.

Centrocampo

“Proveremo a far giocare Bernardeschi a centrocampo, contando sul recupero di Ramsey e Douglas Costa. Io aspetto i loro rientri per provare altre soluzioni, la società deciderà se prendere altri giocatori”.

Formazione

“Lavoriamo giornalmente, dobbiamo tenere conto delle loro caratteristiche. Non puoi vietare a Dybala di venire a prendere palla a centrocampisti, perché lo limiteresti, così non puoi vietare a Ronaldo di giocare decentrato. C’è da adottare qualche accorgimento per sfruttare meglio gli spazi che loro riescono ad aprire”.