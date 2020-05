Tempo di lettura: < 1 minuto

SERIE A LAZIO – La Lazio accelera per la ripartenza. I giocatori biancocelesti si sono già sottoposti ai test anti-Covid-19 prima di far riprendere gli allenamenti collettivi.

Le mosse della Lazio

I giocatori della Lazio si erano già sottoposti a numerosi esami in collaborazione con la Paideia (tutti con esito negativo) nei giorni scorsi. Oggi però, grazie all’utilizzo di nuovi macchinari, è stato possibile concludere tutte le operazioni. Mancano solamente Lulic e Proto all’appello poiché sono entrambi all’estero per curare gli infortuni (problema alla caviglia e al polso). I due giocatori dovrebbero rientrare il 3 giugno per non scontare la quarantena obbligatoria. Il comportamento dei giocatori è stato esemplare in questi giorni e ha inorgoglito il presidente Claudio Lotito, che fu il primo presidente a sospendere gli allenamenti al momento del lockdown.

