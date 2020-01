Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BORSA CLASSIFICA – La Lazio vola in campo e fuori. Anche le quotazioni in borsa, dopo la decima vittoria consecutiva in Serie A, hanno permesso ai biancocelesti di registrarsi come la prima S.p.a. del calcio italiano.

La vetta in classifica

Tutto questo è succose perché, la Juventus nonostante il successo contro la Roma, che ha regalato ai bianconeri anche il “titolo” di campione d’inverno, non va oltre +0,39% in borsa. La quotazione dei giallorossi, invece resta invariata e al momento la situazione è in fase di stallo dopo i rialzi che si erano registrati per le voci in merito alla cessione del club. Il risultato di 1-0 – siglato da Ciro Immobile – contro il Napoli regala invece un +2,39% alle azioni della Lazio. I grandi risultati della banda di Inzaghi stanno influendo in campionato così come nei movimenti finanziari della società.