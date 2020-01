Tempo di lettura: < 1 minuto

SABATINI LAZIO SCUDETTO – Che la Lazio sia in lotta per i primi posti ormai non è più un segreto. Le 10 vittorie consecutive hanno dato sicurezza ed euforia a squadra e tifosi. Sandro Sabatini, giornalista di Mediaset, è intervenuto a tal proposito a Radio Sportiva. Di seguito le sue parole.

Lotta Scudetto

“La Juventus non è ancora al 100%, il gioco e la coralità lasciano a desiderare. Inter e Lazio, invece, probabilmente sono già al massimo. Penso che questo campionato sarà combattuto e pieno di emozioni fino alla fine. La Lazio? Nei titolari è inferiore soltanto alla Juve. Tutte quelle squadre che hanno fatto più vittorie consecutive poi hanno sempre lottato per lo Scudetto“.