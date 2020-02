Tempo di lettura: < 1 minuto

SALERNITANA LAZIO SILENZIO STAMPA – La Salernitana è attesa quest’oggi dal difficile impegno di campionato in casa del Benevento dei record. Il clima in casa granada, però, è tutt’altro che sereno. La società, attraverso un comunicato ufficiale, ha reso noto di essere entrata in silenzio stampa. Una decisione presa a margine della conferenza stampa di Gian Piero Ventura, nella quale l’allenatore aveva parlato del rapporto di mercato tra la Lazio e la Salernitana, società entrambe gestite dal patron Lotito.

Salernitana in silenzio stampa

Come si legge nella nota, “Ancora una volta le dichiarazioni dell’allenatore dell’U.S. Salernitana 1919, Gian Piero Ventura, sono state manipolate ad arte da qualche organo di informazione per sostenere tesi prive di ogni fondamento. Un professionista di grande spessore come Ventura merita rispetto e attenzione. Estrapolare parole da frasi più compiute, senza peraltro – in alcuni casi – aver partecipato alla conferenza stampa, per attribuire all’allenatore dell’U.S. Salernitana 1919 pensieri non suoi è un’operazione di mistificazione che mira a destabilizzare l’ambiente alla vigilia di una partita difficile e delicata. Tutto questo è inaccettabile, a maggior ragione perché si punta a mettere in discussione la professionalità e l’onestà intellettuale di un Maestro di calcio come Gian Piero Ventura. La Proprietà della U.S.Salernitana 1919, la dirigenza, lo staff tecnico ed i calciatori restano concentrati sulla partita di domani e sul campionato. Pertanto a far data dalla presente la Società comunica di aver imposto il silenzio stampa a tutti i propri tesserati al fine di evitare ulteriori situazioni spiacevoli che destabilizzano l’ambiente e hanno il solo scopo di mistificare la realtà dei fatti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.