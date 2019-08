LAZIO PRE CAMPIONATO – In questo pre campionato la Lazio ha vinto tutte e nove le amichevoli disputate: il risultato migliore degli ultimi anni. Come riporta il Corriere dello Sport, gli uomini di Inzaghi hanno messo a segno 59 reti, nelle sfide disputate in questa pre season. Solo nel 2005 i biancocelesti fecero meglio siglando 126 reti, ma allora le gare giocate furono 15 e quasi tutte contro selezioni locali.