LAZIO ATALANTA RISPOSTA – Al termine del 3-3 di ieri pomeriggio tra Lazio e Atalanta, hanno fatto molto discutere le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro Gian Piero Gasperini. Il suo commento sulla gara, in particolare sul comportamento di Immobile sui due rigori concessi da Rocchi ai padroni di casa, ha portato la società del Presidente Lotito a diramare una nota nella quale si definiscono inaccettabili le parole del tecnico della “Dea”. Il club di Percassi, a sua volta, ha risposto sul proprio sito ufficiale.

“Diritto di commentare”

“In riferimento al comunicato stampa della S.S.Lazio, a sostegno del nostro allenatore Gian Piero Gasperini, rimaniamo stupiti dai commenti espressi nei confronti di un nostro tesserato e come Atalanta B.C. riteniamo doveroso intervenire e puntualizzare che il diritto di critica tecnica è legittimo. Al tempo stesso è doveroso che, in conferenza stampa e nelle interviste post gara, i nostri tesserati esprimano liberamente e legittimamente il proprio pensiero che è, lo ribadiamo, un diritto di commentare, tecnicamente, episodi sui quali è stato chiesto un parere. Non ci sono tesi fantasiose né strampalate, solo il diritto di commentare”.