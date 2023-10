Lazio - Atalanta, Luis Alberto esce dolorante: la situazione

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ATALANTA LUIS ALBERTO - La Lazio scende in campo contro l’Atalanta, ma nel secondo tempo perde Luis Alberto. La situazione

Luis Alberto esce dolorante, la situazione

La Lazio torna in campo per la Serie A, dopo la vittoria in trasferta al Celtic Park in Champions League. I ragazzi di Sarri affrontano l’Atalanta di Gasperini alla ricerca di 3 punti importantissimi. A causa dell’assenza di Ciro Immobile, Luis Alberto scende in campo dal primo minuto con la fascia da capitano. La sua partita, però, si ferma al 55’, quando esce a causa di un problema muscolare. Il numero 10 della Lazio però, si toglie il ghiaccio dalla coscia dopo qualche minuto.