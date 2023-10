Sarri: "Castellanos ha margini di crescita. Possiamo migliorare"

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO ATALANTA SARRI- La Lazio batte per 3-2 l'Atalanta di Gasperini all'Olimpico. Nel post partita, ha parlato il mister biancoceleste Maurizio Sarri ai microfoni di Lazio Style Radio e Dazn. Ecco le sue parole

Lazio - Atalanta, le parole di Maurizio Sarri a fine partita

Su Vecino

"Questa stagione ci sta segnando. Veniva da una partita di livello in Champions ho deciso di farlo entrare. Partita di livello mentale

Mentalità della partita

"Abbiamo fatto i primi 25 minuti di altissimo livello, secondo gol di grande livello. Dispiace perché alla mezz'ora il risultato poteva essere moto più rotondo. In campo c'erano 50 gradi (ride ndr.), quindi era difficile. I cambi ci hanno dato vigore"

Su Luis Alberto

"Luis è trascinante quando fa così. Oggi era affaticato agli adduttori, all'inizio del secondo tempo faceva fatica e ho fatto questa scelta. Veniva da tante partite consecutive. Lo stesso Zaccagni aveva un problema alla caviglia"

Su Castellanos

"Sta crescendo, ha margini di crescita, ma è un ragazzo di grande applicazione. Può migliorare ancora, ha fatto una buona partita"

Sul match

"Vista la forza degli avversari non abbiamo concesso tanto, soffriamo le palle alte, e poi il gol su angolo. Mi sembra però che rispetto alle prime giornate stiamo concedendo meno. Speriamo di ritrovare solidità"

Sul gruppo

"Dal punto di vista dei valori umani sono d grandissimi livello, sulle prestazioni mentali possiamo migliorare"

Sarri ai canali biancocelesti

"Abbiamo fatti primi 25/30 minuti su livelli elevatissimi, con il rammarico di non averla chiusa. Dispiace aver preso il 2-2 mentre non stavamo soffrendo. I ritmi con la temperatura non erano sostenibili, ma per fortuna i cambi ci hanno dato vitalità e abbiamo fatto gli ultimi 20 minuti a buon livello".

Vecino

"Aver a disposizione Vecino nell'arco di una stagione è un assegno circolare. È uno che può avere un mese in cui decade di condizione, ma che negli altri nove è affidabile. Ha fatto un'ottima partita mercoledì e oggi ti fa mezz'ora su questi livelli. Per noi è importante e per me non era pensabile potesse andare via".

Su Castellanos

"Taty ha fatti bene è in crescita. È uno di grande applicazione anche in allenamento. Ha ancora margine".

Confidenza ritrovata

"Nelle ultime otto partite abbiamo fatto trasferte a Napoli, Torino, Milano e Glasgow, in casa contro Atletico e Atalanta. Abbiamo fatto 14 punti. Tutte le difficoltà che dicono che stiamo incontrando mi sembrano esagerate".

Tre gol fatti alla migliore difesa del campionato

"Segnale importante, ma quando le condizioni sono queste il cervello va in acqua e l'applicazione difensiva me risente".