Buffon: "La Lazio lotterà per la zona Champions"

LAZIO BUFFON INTERVISTA - Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Gianluigi Buffon si è sbilanciato su quelle che secondo lui saranno le contendenti al titolo e al quarto posto.

Lazio, le parole di Buffon

"Per la prima volta dopo tanto tempo non avremo una delle solite big, penso a Juve, Inter e Milan, con lo scudetto sulla maglia. Sarà il Napoli, che ha fatto un campionato memorabile, a partire in vantaggio. Sono curioso di vedere che cosa succede. Favorite per lo scudetto? Napoli, Inter e Juve. Chi lotterà per la zona Champions? Oltre a queste tre, aggiungo Milan, Lazio e Roma. Napoli? Mi interessa vedere come squadra e città gestiranno il dopo-scudetto. Non è mai semplice. Bisogna avere la testa sulle spalle".