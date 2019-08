CALCIOMERCATO LAZIO CAICEDO – Mentre la Lazio è pronta a discutere del rinnovo, Caicedo continua ad essere l’oggetto dei desideri per molti club esteri. Stando a quanto riportato da futbolecuador.com, infatti, la Pantera sarebbe finita nel mirino del Paok Salonicco, il club greco a caccia di rinforzi in attacco. Inzaghi ha già ripetutamente espresso la voglia di trattenere l’attaccante, e la società è pronta ad accontentare il suo allenatore proponendo all’ex Espanyol un adeguamento contrattuale. Nel caso in cui non si trovasse un accordo tra le parti, il club capitolino lascerà partire Felipe solo davanti ad un’offerta di minimo sette milioni di euro.