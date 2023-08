Luis Alberto, l'Al Nassr pensa ad un'offerta

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CALCIOMERCATO LUIS ALBERTO AL NASSR - L'interesse dell'Arabia Saudita è piombato anche su Luis Alberto. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, l'Al Nassr , il club in cui gioca Cristiano Ronaldo, potrebbe presentare un'offerta per lo spagnolo. La volontà di Luis, come ribadito dai suoi agenti, è quella di rimanere alla Lazio, ma per blindare il giocatore servirebbe un rinnovo che, fin qui, è stato concordato, ma non ancora firmato.