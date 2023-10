Castellanos: "C'erano voci sul Barcellona, sarebbe stato un sogno..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CASTELLANOS INTERVISTA - Durante un diretta sul canale Twitch 'Jijantes', è intervenuto Valentin Castellanos, attaccante della Lazio. In particolare ha parlato di un retroscena di calciomercato che nell'ultima estate l'ha riguardato da vicino.

Lazio, le parole di Castellanos

“C'erano voci sul mio arrivo al Barça e contatti con le persone intorno a me, ma dovevo essere tranquillo perché sapevo che ci sarebbero state molte voci. Sarebbe stato un sogno molto bello venire in una squadra grande come il Barça".