LAZIO CELTIC EUROPA LEAGUE- Novemila biglietti venduti ai tifosi del Celtic per il match di Europa League del 7 novembre all’Olimpico contro la Lazio. La richiesta era altissima ed è stata assecondata. La grande presenza degli scozzesi potrebbe spingere la UEFA che si pronuncerà prima del 17 ottobre a non chiudere lo stadio per il caso dei saluti fascisti.

Novemila scozzesi a Roma

Da quanto si legge nel Corriere dello Sport in novemila saranno all’Olimpico, molti meno saranno i laziali a Glasgow per l’andata del 24 ottobre. I tagliandi saranno in vendita fino al 22 ottobre presso i punti vendita listicket. La Lazio ricorda che in occasione di questa gara saranno adottate le stesse misure di sicurezza valide in Italia. Dunque i destinatari di Daspo non potranno accedere al Celtic Park.