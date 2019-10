MALAGA FALLIMENTO JONY- Il Malaga è sull’orlo del fallimento e se ciò dovesse verificarsi il caso Jony diventerebbe di poca importanza. Lo sceicco Al Thani necessita di 5 milioni che se non saranno trovati non permetteranno al Malaga di iscriversi al prossimo campionato di B.

Sulla questione Jony

In un articolo del Corriere dello Sport è spiegata la vicenda. Jony a giugno aveva deciso di avvalersi di una clausola presente nel suo contratto, la stessa che gli aveva permesso di giocare nel Cadice la stagione prima. Questa opzione lo metteva nella condizione di lasciare gli spagnoli in prestito un anno prima della scadenza del contratto (2020) nel caso in cui il Malaga fosse stato ancora in B. Al Thani aveva dato l’ok all’operazione ma poi si è tirato indietro. Tutto è in mano alla FIFA e Jony ha ottenuto un transfer provvisorio per giocare. La Lazio si è sempre mostrata serena e crede di aver studiato bene il caso. Intanto il giocatore pensa al campo e cerca di conquistare la fiducia di Inzaghi.