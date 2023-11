Lazzari: "Non è mancata nessuna componente. Da domani..."

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CELTIC LAZZARI INTERVISTA - Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni biancocelesti al termine della gara tra Lazio e Celtic.

Salernitana - Lazio, le parole di Lazzari a fine partita

Sapevamo che il nostro percorso in Champions passava dalle partite in casa. Stasera c'è stata un grande Lazio. Abbiamo avuto tante occasioni e non è mancata nessuna componente, siamo stati aggressivi e con personalità. Ci godiamo la vittoria e vediamo cosa farà l'Atletico".

"Avevamo tante assenze, ma dopo la figura di Salerno dovevano rialzarci per i nostri tifosi. Da domani dobbiamo pensare al Cagliari. La classifica è brutta".

"Fare due clean sheet in Champions ci rende orgogliosi, anche per la difesa inedita. Quando siamo compatti diventa tutto più facile".