LAZIO BRUNO VIANA – La Lazio è in cerca di un difensore. Sono diversi mesi che Tare sta cercando di portare nella capitale un nuovo innesto per il reparto arretrato. Oggi è stato rilanciato il nome di Sarr, giovane talento del Nizza. Risaputo è l’interesse per Kumbulla del Verona. Dal Portogallo è giunta un’indiscrezione che vede la Lazio interessata a Bruno Viana, difensore in forza al Braga.

Lazio, alla scoperta di Bruno Viana

Come riporta il portale zerozero.pt, la Lazio ha effettuato dei sondaggi per Bruno Viana, difensore brasiliano di 25 anni. Il giocatore, che ha mosso i suoi primi passi nel Cruzerio, ha vinto il campionato greco con l’Olympiakos realizzando un gol. Successivamente si è trasferito al Braga dove ha avuto modo di giocare sempre di più. Quest’anno ha collezionato 27 presenze in campionato fornendo un assist. Ha una statura importante, 1.87 cm, che gli consente di essere forte nel gioco aereo. La squadra portoghese ha chiesto 25 milioni di euro, una cifra molto elevata che Tare sta cercando di abbassare a 10-15. Sul difensore ci sono anche il Milan e diversi club di Premier League. Vedremo se la Lazio sarà in grado di aggiudicarsi il giocatore, visto che potrà mettere sul piatto anche la vetrina della Champions.

