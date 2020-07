Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO CHAMPIONS LEAGUE – La Lazio è reduce da due sconfitte consecutive in campionato. Questi ultimi risultati hanno fatto slittare la matematica qualificazione alla prossima Champions League, primo e vero obiettivo della squadra di Simone Inzaghi. I capitolini non disputano la più importante competizione europea da ben 13 anni. Le squadre in lotta per un posto in Europa sono lontane. Ma è bene chiudere il discorso il prima possibile per evitare brutte sorprese.

Lazio, vinci con Sassuolo e Udinese

La matematica non è un’opinione, e finchè c’è una possibilità di raggiungere i propri obiettivi non bisogna mollare. Questo è quello che la Roma e in particolare il Napoli proveranno a fare in questo finale di stagione. Simone Inzaghi non vuole dare speranze alle sue avversarie e, come riporta il Corriere dello Sport, proverà a farlo battendo Sassuolo e Udinese nelle prossime due giornate di campionato. Vincendo, la Lazio farà i punti necessari per assicurarsi un posto nella prossima Champions League. Ai capitolini, infatti, sono sufficienti 5 punti per blindare la qualificazione. Napoli e Roma, vincendole tutte, potrebbero chiudere a 72 punti, la Lazio è ferma a 68. E l’ultima giornata vedrà proprio lo scontro diretto del San Paolo. La Lazio vive ora tra palco e realtà. Vincere le prossime due gare permetterebbe ai biancocelesti di concentrarsi unicamente sul sogno scudetto, che è vero dista 7 punti, ma finché la matematica non condanna bisogna continuare a crederci.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.