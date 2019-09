LAZIO LISTA UEFA – Il calciomercato è finito e ora è tempo di bilanci. La Lazio ha centrato tutti gli obiettivi in entrata ma non è riuscita a svolgere un lavoro certosino nelle uscite. La cessione di Wallace al Braga non ha sistemato le cose in casa biancoceleste e ora mister Inzaghi si trova a fare i conti con diversi esuberi.

Lazio, oggi la lista UEFA

La prima conseguenza delle poche uscite si avrà oggi, con la comunicazione ufficiale della lista UEFA. Come riporta il Corriere dello Sport, la Lazio dovrà individuare un sacrificato e a rischio ci sarebbe Andrè Anderson. Saranno occupati 24 posti: 3 giocatori provenienti dal settore giovanile (Cataldi, Guerrieri e Armini), 5 italiani (Acerbi, Lazzari, Parolo, Immobile e Strakosha, considerato italiano perché cresciuto nel settore giovanile) e 16 liberi. Oltre al brasiliano saranno esclusi anche Lukaku e Durmisi. Il belga potrebbe essere reinserito a febbraio, qualora le sue condizioni fisiche si dovessero ristabilire del tutto. Per l’ex Betis, invece, si tratta di scelta tecnica: il giocatore rimarrà ai margini insieme agli altri esuberi.