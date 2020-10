Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO ANDREAS PEREIRA – Il mercato è terminato ed ora in casa Lazio si inizia a lavorare duramente per proseguire nel migliore dei modi il campionato. Una vittoria, una sconfitta e un pareggio ha ottenuto la banda di Inzaghi dopo tre giornate dall’inizio. Ora ci sarà una settimana di sosta per le Nazionali e al rientro i biancocelesti dovranno affrontare la Sampdoria a Marassi. La speranza di molti tifosi e del tecnico laziale è quella di poter vedere in campo i nuovi acquisti.

Andreas Pereira

Tra di loro c’è anche il nome di Andreas Pereira. Arrivato nella capitale in prestito, Lotito deciderà a fine stagione se esercitare o meno il diritto di riscatto, fissato a 27 milioni. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri il giocatore ha effettuato il primo allenamento a Formello, insieme a Luiz Felipe e il neo arrivato Muriqi. Proveniente dal Manchester United, il giovane talento ha il cuore in Brasile. Nato in Belgio ma naturalizzato verdeoro. I suoi idoli sono Ricardo Kakà e Neymar. Nel 2018 ha realizzato il sogno della Selecao ed il Santos per lui è una sorta di fede sportiva. Ora, però, nel suo cuore e nella sua testa c’è solo la Lazio. Pereira non vede l’ora di debuttare con l’aquila sul petto e lavora senza sosta per stupire subito mister Inzaghi. Gli allenamenti riprenderanno solamente oggi alle 15.30, ma il brasiliano si è allenato anche ieri. Non c’è tempo da perdere per Pereira che vuole conquistare in fretta la Lazio e i suoi tifosi.

