Lazio, senti Escalante: "Possono lottare per lo scudetto..."

LAZIO ESCALANTE INTERVISTA CADICE - Ai microfoni di TMW è intervenuto Gonzalo Escalante, ex calciatore della Lazio e ormai al Cadice. Si è soffermato sul futuro della squadra di Sarri, che secondo lui può lottare per lo scudetto.

Le parole di Gonzalo Escalante

"Ho bellissimi ricordi dell'avventura alla Lazio. A Roma sono stato bene e mi sono sentito felice, giocare nella Lazio è stato un grande salto per la mia carriera e mai potrò dimenticarmi certi momenti vissuti coi biancocelesti. Il ricordo più bello? Sicuramente le partite di Champions League".

Chi è il favorito per lo scudetto

"Voglio citare proprio la mia Lazio. La squadra di Sarri è cresciuta tantissimo, così come il livello della Serie A più in generale. Mi aspetto un gran bel campionato quest'anno in Italia".