LAZIO FABIO POLI – Sono passati ormai tanti anni, ma il ricordo dei tifosi laziali è più che mai vivo. Fabio Poli è rimasto un beniamino dei sostenitori biancocelesti e con lui tutta la squadra dei -9 che nella stagione ’86-’87 compì una vera e propria impresa sportiva riuscendo a non retrocedere in Serie C. Decisivo fu proprio un gol di Poli che permise alla Lazio di battere il Campobasso e vincere lo spareggio che le garantì la permanenza in Serie B. In mattinata l’ex calciatore biancoceleste, in occasione della festa per i 120 anni di storia della Lazio, è stato premiato per il suo passaggio tra le file bianc’azzurre.

Piscedda

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Massimo Piscedda, ex difensore della Lazio, che è stato accolto dall’entusiasmo dei tifosi accorsi alla manifestazione. Piscedda e Poli hanno poi fatto visita al Lazio Shop prima di lasciare Piazza della Libertà in vista dei festeggiamenti di questa sera.

Da Piazza della Libertà

Marco Barbaliscia