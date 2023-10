Rovella: "Vittoria che ci serviva. Devo migliorare sulle ammonizioni"

Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO FIORENTINA ROVELLA INTERVISTA - Nel post partita di Lazio - Fiorentina, Nicolò Rovella ha parlato ai microfoni ufficiali biancocelesti.

Lazio - Fiorentina, le parole di a fine partita

È una vittoria importantissima arrivata nel finale con una diretta concorrente. Ci serviva molto".



Ammonizione

"Sicuramente una cosa che devo migliorare. Ne risente la mia prestazione. Avere il media o ammonito nel calcio di oggi è un rischio".



Come si è integrato nel gruppo

"Sono stato accolto bene. Mi sono integrato e tutti i compagni mi vogliono bene. Sento fiducia e cerco di ripagarla".



Il rigore di Immobile

"È stato un episodio importante, ci ha dato i tre punti e continuità dei risultati".



Coperture a centrocampo

"Conoscono bene come vuole che giochi il mediano di Sarri e quindi lo limitano. Devo trovare più spazi, in allenamento provo a farlo. Gli avversari sono stati bravi e non posso controllarlo".



Esordio in Champions League

"Credo sia una cosa incredibile. La Champions è il sogno di ogni bambino. Farlo e stato un grande onore, ma la prestazione è stata di basso livello".