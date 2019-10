LAZIO UEFA RAZZISMO – Entro oggi si saprà se ci saranno provvedimenti della UEFA nei confronti della società di Claudio Lotito. La sentenza per i saluti fascisti ripresi durante Lazio-Rennes era in programma per giovedì prossimo ma è stata anticipata di una settimana. Il rischio che corrono i biancocelesti è quello della chiusura dello stadio per la gara di Europa League contro i Celtic a causa della recidività del comportamento incriminato.

Recidiva

La UEFA vigilia costantemente sui comportamenti razzisti all’interno degli stadi. Per il giudizio di oggi terrà conto anche dei precedenti che hanno coinvolto la Lazio, già costretta in passato alla chiusura di alcuni settori dello stadio.

La difesa della Lazio

Come riporta il Corriere dello Sport, nei giorni scorsi c’è stato uno scambio tra la UEFA e Claudio Lotito. Il presidente biancoceleste ha tenuto a sottolineare fermamente la condanna senza se e senza ma dei tifosi responsabili dei saluti fascisti in Curva Nord. Inoltre, il patron del club capitolino, ha attivato subito il codice etico della società per individuare ed espellere dallo stadio per sempre quei supporters che minano la credibilità della Lazio.